El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, valoró en diálogo con ADN Hoy la primera fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

“Estamos con mucha esperanza . Israel aceptó el plan de Trump completamente, y la primera etapa se logró casi perfectamente. Y esa es la mejor noticia”, dijo el diplomático.

En esa línea, anticipó que “va a ser un camino de varios años (...). Espero que de ambos lados tengamos la paciencia para llegar a la meta final, que es la paz, y que esta vez se pueda conseguir”.

“No existe un genocidio”

Asimismo, Peleg Lewi descartó la conclusión de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, nombrada por la ONU, la cual afirmó que Israel ha cometido genocidio en la Franja de Gaza.

Getty Images | Franja de Gaza / OMAR AL-QATTAA Ampliar

“ No existe un genocidio . Esta supuesta comisión de la ONU fue formada por tres antiisraelíes que se expresaron en el pasado, no hay objetividad”, sostuvo.

Luego reconoció que “murió mucha gente inocente (...). Israel siempre dice que lamenta cada muerte de un inocente. La culpa la tiene Hamás como yo lo veo. Hamás utilizó a su gente como escudo humano”.

“El gobierno de Boric rompió el diálogo” con Israel

Consultado sobre cómo están las relaciones entre Chile e Israel, el embajador respondió: “El gobierno de Boric rompió el diálogo porque no hay embajador chileno en Israel”.

Agencia UNO | Presidente Gabriel Boric Ampliar

“Uno puede criticar un país, pero si tú llamas al embajador, ¿qué tipo de diálogo puede haber? Si uno quiere estar involucrado y poner su opinión, hay que tener un diálogo, desconectarse no es una situación sana para las relaciones entre los países”, cerró.