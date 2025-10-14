;

“Esto es una clara violación del acuerdo”: Gaza reporta tres muertos por ataque de Israel pese a tregua

Al menos tres palestinos murieron por disparos de drones en el barrio de Shujaia, en la ciudad de Gaza, según Sanidad local.

Información de

DW

ADN Radio

“Esto es una clara violación del acuerdo”: Gaza reporta tres muertos por ataque de Israel pese a tregua

“Esto es una clara violación del acuerdo”: Gaza reporta tres muertos por ataque de Israel pese a tregua / Anadolu

Un ataque aéreo de Israel tuvo lugar en la Franja de Gaza, pese al alto al fuego acordado, reporta la radio pública alemana Deutschlandfunk.

Según la agencia de noticias palestina Wafa, tres palestinos murieron por disparos de drones en el barrio de Shujaia, en la ciudad de Gaza.

El Ejército israelí mató este martes 14 de octubre a tres personas en el barrio de Shujaia de la ciudad de Gaza, confirmó a la agencia española de noticias EFE el Ministerio de Sanidad gazatí, en manos de Hamás, una organización considerada terrorista por Israel, EE. UU., la UE y otros países, pero que ha llevado hasta ahora un recuento internacionalmente reconocido de los muertos en la guerra en Gaza.

Revisa también:

ADN

El Ejército israelí, por su parte, confirmó haber disparado contra gazatíes que habían traspasado la “línea amarilla” del acuerdo de alto el fuego, alcanzado tras dos años de guerra de Israel contra Hamás en Gaza, en represalia por los ataques de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023.

“Esto es una clara violación del acuerdo”, reclamó la autoridad militar israelí. Y urgió a los residentes de Gaza “a seguir las instrucciones y mantenerse alejados de las tropas”. 

Según la Sanidad gazatí, se trataba de personas que estaban intentando llegar a sus casas para verificar su estado, tras ser desplazadas de allí por los ataques de Israel para tomar la ciudad de Gaza.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad