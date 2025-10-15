;

Concierto de Anuel AA en Chile sufre modificación y tuvo que ser reprogramado

A pesar del cambio en el calendario, el recinto sigue siendo el mismo.

José Campillay

Anuel AA ha sabido ganarse un número importantes de fanáticos en todo el mundo, con un colchón muy fuerte y amplio en Chile, donde muchos seguidores esperan con ansias su regreso.

Hay que recordar que el puertorriqueño tenía agendado un concierto en Santiago para el próximo sábado 18 de octubre (en tan solo un par de días).

Sin embargo, desde la productora (Iguana), en conjunto con Puntoticket, anunciaron que el show sufrió una modificación que lo obliga a reprogramarse.

De manera concreta, “por razones de fuerza mayor”, la presentación fue reagendada para el próximo domingo 7 de diciembre.

Asimismo, a través de un comunicado oficial confirmaron que, a pesar del reajuste en el calendario, se mantendrá el mismo recinto: Estadio Santa Laura.

En el mismo texto, dejaron en claro que “todos los tickets adquiridos continúan siendo válidos para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún cambio”.

Además, anunciaron una compensación por los inconvenientes que este cambio pueda significar: “Como forma de retribuirles, ofreceremos un 30% de descuento en nuestros próximos conciertos anunciados para 2025 ingresando con tu usuario de Punto Ticket”.

“El descuento es válido, para quienes no inicien el proceso de devolución y estará vigente, una vez finalizado el plazo de devolución”, precisaron.

