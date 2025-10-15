;

Brutal agresión en Santiago: pareja golpeó a conserjes adultos mayores en edificio del centro

Hasta el momento, no se ha informado de detenciones.

Javiera Rivera

Dos conserjes adultos mayores fueron víctimas de una violenta agresión por parte de una pareja de residentes en un edificio ubicado en calle Santo Domingo, en pleno centro de Santiago.

El hecho, registrado la noche del martes, fue captado por cámaras de seguridad y difundido por el matinal de CHV.

Discusión terminó en ataque físico

Según los registros, la pareja descendió del ascensor discutiendo y, al salir del edificio, uno de los individuos propinó una fuerte patada a la puerta de salida.

Los conserjes, al intentar llamarles la atención por su conducta, fueron inmediatamente increpados.

Instantes después, el sujeto regresó al hall visiblemente alterado y golpeó a uno de los conserjes —un hombre de la tercera edad— con una patada directa, provocando que cayera al suelo.

De acuerdo con el reportaje de Mucho Gusto, los agresores no se detuvieron ahí. Antes de retirarse del lugar, lanzaron una botella de vidrio contra una de las mamparas del edificio, cuyos vidrios cayeron sobre los trabajadores.

El hecho ha causado gran indignación entre vecinos y en redes sociales, especialmente por la violencia ejercida contra adultos mayores que se encontraban cumpliendo sus funciones.

Hasta el momento, no se ha informado de detenciones, aunque las víctimas habrían realizado la denuncia correspondiente ante Carabineros.

