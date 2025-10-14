;

Trump critica su foto de la portada en Times por el acuerdo en Gaza: “Hicieron desaparecer mi pelo”

“Es pésima y merece ser criticada”, afirmó el mandatario estadounidense tras cuestionar que la fotografía fuera tomada desde un ángulo que, según él, no lo favorece.

Cristóbal Álvarez

Revista Times

Revista Times

Durante este martes, la revista Time publicó su última edición dedicada al acuerdo del presidente de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza.

Concretamente, en la portada se lee el titular “Su triunfo”, acompañado de una fotografía del mandatario que no fue de su agrado.

A través de su red Truth Social, Donald Trump aseguró que “hicieron desaparecer mi pelo y me dejaron sobre la cabeza algo que parecía una corona flotante, pero extremadamente pequeña”.

Revisa también:

ADN

Adicionalmente, también señaló que “nunca” le ha gustado que le tomen fotos desde ángulos inferiores y que esta “es pésima y merece ser criticada”.

Sin embargo, pese a sus comentarios, el mandatario reconoció que el artículo “es bastante bueno”.

En el texto, Time destaca su rol en la liberación de los últimos 20 rehenes israelíes y de los prisioneros palestinos, asegurando que fue posible “en virtud de la primera fase del plan de paz de Trump”.

En ese contexto, la publicación plantea que el acuerdo podría convertirse en “un logro emblemático” de su segundo mandato y marcar “un punto de inflexión estratégico” en Oriente Medio.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad