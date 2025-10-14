Trump critica su foto de la portada en Times por el acuerdo en Gaza: “Hicieron desaparecer mi pelo”

Durante este martes, la revista Time publicó su última edición dedicada al acuerdo del presidente de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza.

Concretamente, en la portada se lee el titular “Su triunfo”, acompañado de una fotografía del mandatario que no fue de su agrado.

A través de su red Truth Social, Donald Trump aseguró que “hicieron desaparecer mi pelo y me dejaron sobre la cabeza algo que parecía una corona flotante, pero extremadamente pequeña”.

Adicionalmente, también señaló que “nunca” le ha gustado que le tomen fotos desde ángulos inferiores y que esta “es pésima y merece ser criticada”.

Sin embargo, pese a sus comentarios, el mandatario reconoció que el artículo “es bastante bueno”.

En el texto, Time destaca su rol en la liberación de los últimos 20 rehenes israelíes y de los prisioneros palestinos, asegurando que fue posible “en virtud de la primera fase del plan de paz de Trump”.

En ese contexto, la publicación plantea que el acuerdo podría convertirse en “un logro emblemático” de su segundo mandato y marcar “un punto de inflexión estratégico” en Oriente Medio.