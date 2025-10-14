;

Mujer es asaltada en Parque Almagro: su hijo manejó en contra del tránsito persiguiendo a los ladrones

Personal del GOPE de Carabineros desplegó un operativo en el lugar, ya que los delincuentes estaban escondidos en sitio eriazo.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Tres delincuentes protagonizaron un violento robo en el Parque Almagro, en el centro de la capital.

Según información preliminar, una mujer fue asaltada por esta banda, quienes sustrajeron teléfono celular, dinero en efectivo y sus pertenencias personales.

Sin embargo, en conversación con Radio ADN, el hijo de la víctima relató que tras presenciar el atraco, persiguió en su auto a los antisociales.

“A mi mamá la asaltaron aquí en el Parque Almagro. Tres tipos venezolanos le robaron el celular, $40.000 en efectivo, el bolso, todo lo que llevaba”, señaló.

“En ese momento, yo los empecé a seguir en el auto, por todo el parque, incluso me metí contra el tránsito y me los volví a encontrar. Se metieron debajo de una caseta en el sitio eriazo", complementó.

Este relato fue fundamental para que personal del GOPE, que desplegó un operativo en el lugar, encontrara a los ladrones debajo de la caseta indicada por el hijo de la víctima, siendo detenidos.

