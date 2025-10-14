Por concierto de Guns N’ Roses: estas son las 14 estaciones del Metro que funcionarán hasta la madrugada

Este martes 14 de octubre se presentará la legendaria banda Guns N’ Roses en el Parque Estadio Nacional de Santiago.

La agrupación musical llega a nuestro país gracias a la gira latinoamericana“Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”.

Para este show se esperan miles de personas, motivo por el cual las autoridades anunciaron que varias estaciones del Metro de Santiago extenderán su horario de funcionamiento.

Las 14 estaciones del Metro que funcionarán hasta la madrugada hoy

Según indicaron desde el Metro de Santiago, son 14 estaciones las que funcionarán hasta las 01:00 horas del miércoles.

En detalle, 3 estaciones de Línea 6 funcionarán solo como ingreso, mientras que 6 lo harán solo para la salida de los usuarios, al igual que otras 6 de Línea 3.

De esta manera, las 14 estaciones del Metro que funcionarán hasta la madrugada son:

Ingreso:

Estadio Nacional (L6)

Ñuble (L6)

Ñuñoa (L6)

Salida:

Cerrillos (L6)

Franklin (L6)

Ñuble (L6)

Ñuñoa (combinación L3 y L6)

Inés de Suárez (L6)

Los Leones (L6)

Plaza Egaña (L3)

Irarrázaval (L3)

U. de Chile (L3)

Hospitales (L3)

Conchalí (L3)

Plaza Quilicura (L3)

Revisa a continuación el mapa de los accesos al Parque Estadio Nacional de Santiago:

Ampliar