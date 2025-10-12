;

VIDEO. Tras rotundo éxito: confirman nueva edición del Ruidosa Fest para 2026

“Ha estado increíble, creo que ha sido un éxito”, sostuvo la cantante y fundadora del evento, Francisca Valenzuela.

La nueva edición del Ruidosa Fest 2025, que se realizó durante este sábado 11 y domingo 12 octubre en el Parque O’Higgins, fue un éxito rotundo.

Según señalaron sus organizadores en conversación con Radio ADN, cada jornada recibió cerca de 15.000 espectadores, quienes disfrutaron de los sorprendentes shows en vivo, además de los paneles de conversación.

Al respecto, Francisca Valenzuela, cantante nacional y fundadora del evento, señaló que este Ruidosa Fest “ha estado increíble, creo que ha sido un éxito”.

“Los dos días con 15.000 personas, los paneles de conversación llenos, a máxima capacidad, es decir, quedó gente afuera", agregó.

La artista también indicó que “todo ha pasado sin ningún problema, ha estado todo muy tranquilo”.

Estoy muy contenta, porque a nivel de producción y experiencia, creo que ha estado muy lindo. Y a nivel como de los artistas y fans, también ha sido muy lindo, porque están todas contentas, todos los shows han estado lindos y la audiencia está pasándolo bacán”, complementó.

En ese sentido, y ante el éxito del evento, se confirmó una nueva edición del Ruidosa Fest para 2026.

Podemos decir que hay una edición para 2026. Fran Valenzuela entra como productora ejecutiva, vamos a firmar un acuerdo entre Bizarro y Fantastic, entonces estamos felices con esto y queremos que se mantenga y se establezca como un festival chileno y que también se pueda exportar", indicaron desde Bizarro.

Además, la productora agradeció “a toda la prensa, a todas las personas que vinieron, al público. En nombre de Bizarro estamos felices”.

Finalmente, Francisca Valenzuela indicó sobre este evento que “hay pocos festivales en Chile que han tenido la oportunidad de implementar ese tipo de proyecto y de integración e inclusión. Ha sido súper importante poder hacer eso también”.

Cabe recordar que el evento, que partió como un festival feminista, hoy en día se abrió a la neurodivergencia, a las diversidades y disidencias sexuales, y también a los pueblos originarios.

