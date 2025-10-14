;

Guns N’ Roses en Chile: horarios, cortes de tránsito, recomendaciones y todo lo que debes saber para el show de hoy

Ad portas de que inicie el esperado concierto, se debe cumplir con un requisito clave para ingresar. Revisa aquí los detalles y el horario especial que tendrá Metro de Santiago.

Ruth Cárcamo

La legendaria banda Guns N’ Roses se presentará hoy martes en el Parque Estadio Nacional de Santiago, como parte de su gira latinoamericana “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”.

Ad portas del show, la productora The FanLab entregó detalles de todo lo que debes saber para vivir uno de los conciertos más esperados del año con total normalidad.

Nominación de tickets

Los asistentes deberán cumplir con un requisito clave: nominar sus tickets antes del show. Para esto, hay que ingresar a PuntoTicket, y en la sección E-Tickets se realiza la nominación correspondiente.

Asimismo, previo al ingreso del recinto, se debe portar la cédula de identidad vigente junto con su ticket.

Horarios

La apertura de puertas estará habilitado desde las 16:00 horas. La banda nacional La Mala Senda abrirá el espectáculo a las 19:30 horas, mientras que Guns N’ Roses iniciará su presentación a las 20:30 horas.

Cortes de tránsito

Los cortes partirán a las 14:00 horas en la calzada poniente de calle Pedro de Valdivia y en la calzada oriente de calle Maratón, extendiéndose hasta las 00:00 horas.

Y la calzada oriente de Pedro de Valdivia se cerrará desde las 19:00 horas, manteniéndose el corte también hasta las 00:00 horas.

Recomendaciones de ingreso al recinto:

  • Acceso por calle Maratón: Estación Ñuble (Líneas 6 y 5)
  • Acceso por calle Pedro de Valdivia: Estación Estadio Nacional (Línea 6)

Estacionamientos y transporte público

El Parque Estadio Nacional no cuenta con estacionamientos habilitados, por lo que se recomienda no estacionar en zonas no autorizadas y preferir el uso de transporte público.

Extensión de horario del Metro de Santiago

Con motivo del concierto de Guns N’ Roses, el Metro de Santiago extenderá su horario hasta la 1:00 horas, pero solo en estaciones específicas de la Línea 3 y Línea 6. Estas son:

Ingreso en Línea 6:

  • Estadio Nacional
  • Ñuble
  • Ñuñoa

Salida en Línea 6:

  • Cerrillos
  • Franklin
  • Ñuble
  • Ñuñoa
  • Inés de Suárez
  • Los Leones

Salida en Línea 3:

  • Plaza Egaña
  • Ñuñoa
  • Irarrázaval
  • Universidad de Chile
  • Hospitales
  • Conchalí
  • Plaza Quilicura
  • Estación con combinación entre líneas 3 y 6:
  • Ñuñoa

