VIDEO. Ibai Llanos prepara su viaje a Chile y pide ayuda a sus fans: “¿Qué debería comer y visitar?”
El popular streamer anunció su visita a Latinoamérica y pidió consejos a sus seguidores para disfrutar al máximo su paso por Chile.
El popular streamer y creador de contenido Ibai Llanos confirmó a través de su cuenta de Instagram que el próximo mes viajará a Latinoamérica, incluyendo una parada en Chile, donde busca recomendaciones sobre lugares, comidas y actividades para su visita.
En su publicación, el español consultó a sus seguidores: “¿Qué debería hacer en Chile? ¿A dónde debería ir? ¿Qué debería comer?”.
Entre las sugerencias que recibió, destacan visitar Santiago, incluyendo una caminata por el Cerro San Cristóbal, y recorrer Valparaíso, así como la tradicional Plaza de Armas.
Revisa también
En cuanto a gastronomía, el streamer expresó interés en probar platos típicos, como el pastel de choclo, las empanadas y la emblemática marraqueta, pidiendo recomendaciones sobre dónde encontrar la mejor.
El anuncio generó entusiasmo entre diversos organismos y marcas locales. El Centro Cultura Gabriela Mistral (GAM) y Metro de Santiago lo invitaron a conocer la ciudad y realizar un recorrido por sus principales atractivos.
Además, clubes deportivos como Colo-Colo le ofrecieron visitas a sus estadios, mientras usuarios le recomendaron recorrer la Carretera Austral, disfrutar del litoral central y degustar la gastronomía local, incluyendo completos y productos típicos del sur del país.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.