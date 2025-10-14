El popular streamer y creador de contenido Ibai Llanos confirmó a través de su cuenta de Instagram que el próximo mes viajará a Latinoamérica, incluyendo una parada en Chile, donde busca recomendaciones sobre lugares, comidas y actividades para su visita.

En su publicación, el español consultó a sus seguidores: “¿Qué debería hacer en Chile? ¿A dónde debería ir? ¿Qué debería comer?”.

Entre las sugerencias que recibió, destacan visitar Santiago, incluyendo una caminata por el Cerro San Cristóbal, y recorrer Valparaíso, así como la tradicional Plaza de Armas.

En cuanto a gastronomía, el streamer expresó interés en probar platos típicos, como el pastel de choclo, las empanadas y la emblemática marraqueta, pidiendo recomendaciones sobre dónde encontrar la mejor.

El anuncio generó entusiasmo entre diversos organismos y marcas locales. El Centro Cultura Gabriela Mistral (GAM) y Metro de Santiago lo invitaron a conocer la ciudad y realizar un recorrido por sus principales atractivos.

Además, clubes deportivos como Colo-Colo le ofrecieron visitas a sus estadios, mientras usuarios le recomendaron recorrer la Carretera Austral, disfrutar del litoral central y degustar la gastronomía local, incluyendo completos y productos típicos del sur del país.