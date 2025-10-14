;

Fin del misterio: Forbes reveló el presupuesto utilizado para "Star Wars: El ascenso de Skywalker"

Durante años, no se supo públicamente cuánto dinero se había invertido de forma exacta.

José Campillay

Fin del misterio: Forbes reveló el presupuesto utilizado para “Star Wars: El ascenso de Skywalker”

No hay dudas de que Star Wars es una de de las franquicias más populares de la industria cinematográfica, con millones de fanáticos que siguen de cerca cada noticia relacionada.

Con más de nueve películas y algunas series spin-off, sus más fieles seguidores conocen cada detalle de la saga, tanto dentro de la ficción como del detrás de cámaras.

Sin embargo, durante años existió una interrogante ligada al presupuesto utilizado en El ascenso de Skywalker, título que cerró la trama central.

Luego de un tiempo cargado de incertidumbre y rumores, finalmente se reveló el dinero invertido para realizar el Episodio IX del aclamado universo cinematográfico creado por George Lucas.

Según dio a conocer Forbes (con información oficial de Disney), se desembolsaron $593.7 millones de dólares en total, siendo una cifra que no deja indiferente a nadie.

De esta manera, el filme protagonizado por Daisy Ridley se alza como la tercera película más cara en la historia del cine.

Hay que recordar que las más costosas son Jurassic World: Dominion y Star Wars: El despertar de la Fuerza (Episodio VII).

Aunque la magnitud del gasto no sorprende considerando la escala del proyecto, los documentos revelan un detalle curioso: El ascenso de Skywalker terminó costando menos de lo presupuestado originalmente.

