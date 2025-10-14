;

VIDEO. Emotivo momento: liberan a rehén que fue obligado por Hamás a cavar su propia tumba

El joven de 24 años fue uno de los 20 rehenes liberados en medio de un nuevo acuerdo con Israel.

Javiera Rivera

Emotivo momento: liberan a rehén que fue obligado por Hamás a cavar su propia tumba

La jornada del lunes dejó una de las imágenes más impactantes desde el inicio del conflicto en Gaza.

Evyatar David, un joven israelí de 24 años, fue liberado por Hamás tras permanecer más de 700 días secuestrado, en medio de un acuerdo que permitió la liberación de 20 rehenes.

Su reencuentro con la multitud y con su familia fue profundamente emotivo: David apareció visiblemente afectado, con lágrimas en el rostro, mientras era recibido entre aplausos y gritos de alivio.

Un reencuentro que simboliza esperanza

El momento de su liberación fue acompañado por una multitud que lo recibió con banderas y cánticos. Las cámaras captaron cómo el joven se derrumbó al abrazar a su madre, en una escena que se volvió viral en cuestión de minutos.

La liberación de Evyatar David forma parte de un nuevo intercambio de rehenes acordado entre Israel y Hamás, mediado por organismos internacionales, que busca aliviar la crisis humanitaria en la región.

Finalmente, el caso de David se transformó en símbolo de resistencia y esperanza, recordando la gravedad de la situación de quienes aún permanecen en cautiverio.

