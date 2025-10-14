;

“Aquí está tu hijo”: mujer en Missouri es detenida tras entregar hielera con feto a hombre con quien mantenía una “relación casual”

El hombre declaró que creía que se trataba de una broma cruel; al abrirla junto a un amigo, llamó a la policía.

Mario Vergara

Un caso estremecedor sacude al condado de Pulaski, Missouri. Makayla Annette Haedt (29) fue detenida y formalizada por acoso en primer grado luego de que, según la denuncia, entregara a un antiguo amigo una hielera roja y blanca sellada con cinta verde y le dijera: “Aquí está tu hijo”.

Al abrirla horas después, el hombre encontró un feto en su interior y avisó de inmediato a la Oficina del Sheriff de Pulaski, que confirmó el hallazgo y solicitó la concurrencia del forense para realizar pericias.

De acuerdo con la declaración jurada, la víctima relató que había mantenido con Haedt una relación intermitente “más bien una aventura”. Tres meses antes, ella le habría dicho que estaba embarazada; días antes del hecho, le envió un mensaje afirmando que había sufrido un aborto espontáneo. El 17 de septiembre, tras recogerlo para realizar recados, le entregó la hielera junto con comida de beneficencia y se retiró sin mostrar arrepentimiento, según el testimonio.

El hombre, en estado de shock, pidió apoyo a un amigo para abrir el contenedor y, al constatar el contenido, llamó a la policía cerca de las 02:45 del 18 de septiembre. “Esto es una locura, lamento que hayan tenido que ver esto”, señaló entre lágrimas, de acuerdo con el parte. La investigación forense busca establecer circunstancias, procedencia y eventuales delitos asociados al manejo del feto, relata un medio local.

Haedt fue arrestada alrededor de las 03:48 de esa madrugada, ingresada posteriormente a la cárcel del condado con fianza fijada en 52.000 dólares, y compareció ante el tribunal el viernes. Su próxima audiencia quedó programada para el 28 de octubre. Las autoridades no han informado, por ahora, de cargos adicionales a la imputación por acoso ni han divulgado resultados de las pericias médico-legales.

