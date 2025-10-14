En lo que va del año: Paraguay reporta más de 210 casos de lepra y aseguran que son “un país endémico”

El Ministerio de Salud Pública de Paraguay informó que en lo que va de 2025 se han reportado 218 casos de lepra , una tendencia que la cartera consideró “estable” frente a años anteriores.

“Paraguay es un país endémico para la lepra”, dijo la institución en un comunicado, en el que detalló que cada año se diagnostican entre 250 y 300 casos nuevos de la enfermedad.

El departamento Central, el más poblado del país, cuenta con el mayor número de afectados, con 42 casos ; seguido de Alto Paraná (este), con 25; Concepción, con 21; y San Pedro, con 20.

La lepra tiene cura

El Ministerio de Salud Pública de Paraguay informó que la lepra es una enfermedad bacteriana que tiene cura y se caracteriza, entre otros síntomas, por la aparición de manchas con pérdida de la sensibilidad, que pueden convertirse en placas o nódulos.