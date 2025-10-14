En lo que va del año: Paraguay reporta más de 210 casos de lepra y aseguran que son “un país endémico”
El Ministerio de Salud Pública de Paraguay informó que en lo que va de 2025 se han reportado 218 casos de lepra, una tendencia que la cartera consideró “estable” frente a años anteriores.
“Paraguay es un país endémico para la lepra”, dijo la institución en un comunicado, en el que detalló que cada año se diagnostican entre 250 y 300 casos nuevos de la enfermedad.
El departamento Central, el más poblado del país, cuenta con el mayor número de afectados, con 42 casos; seguido de Alto Paraná (este), con 25; Concepción, con 21; y San Pedro, con 20.
La lepra tiene cura
El Ministerio de Salud Pública de Paraguay informó que la lepra es una enfermedad bacteriana que tiene cura y se caracteriza, entre otros síntomas, por la aparición de manchas con pérdida de la sensibilidad, que pueden convertirse en placas o nódulos.
Según datos del Programa Nacional de Control de la Lepra, en 2024 fueron diagnosticados 278 casos.
