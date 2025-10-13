Temblor se percibe en la zona central: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

>PINCHA AQUÍ PARA REVISAR LOS DETALLES DEL TEMBLOR MÁS RECIENTE, HOY MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE<

A eso de las 15.58 horas de este viernes, un temblor se percibió en la zona central de Chile.

Según el Centro sismológivco Euromediterraneo el sismo tuvo una magnitud de 4,7 en la región de Medonza, en Argentina. Sin embargo, se percibió en diversos lugares de la zona central de n uestro país.

El epicentro se ubicó a 187 km al NNE de Santiago. Con una profundida de 122 kilómetros.

En tanto, el Instituto nacional de Prevención Siísmica de Argentina calificó la magnitud del temblor en 4,6.