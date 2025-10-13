Sale a la luz inédito testimonio del Mundial de 1962

En julio de 1962, Sándor Barcs, presidente de la federación húngara de fútbol, publicó “A magyar csapattal Chilében”, su diario de viaje del Mundial disputado en nuestro país.

Escrito durante la concentración de la selección en la ciudad de Rengo, el texto describe el viaje de la selección europea a Chile, la organización del torneo y las impresiones que el autor se pudo formar sobre la sociedad y la cultura nacional, además de sabrosos detalles de la hospitalidad renguina.

Para muestra un botón: “Mientras tanto, en Rengo habían pasado grandes cosas. Para empezar, los muchachos habían aceptado finalmente la invitación de la directora de la Cruz Roja y habían ido a la fiesta del té. Tras haber sido conducidos a una acogedora sala, en la que los esperaba un nutrido grupo de chicas guapas de aquella institución, y mientras se hallaban departiendo tranquilamente con ellas, un repentino y espantoso estruendo los hizo estremecer. Y es que en la habitación contigua había empezado a tocar la banda de los voluntarios de Bomberos. Bailaron durante media hora y, al parecer, los más danzarines fueron Mészöly, Menczel y Farkas. Los dos últimos, incluso llegaron a bailar un twist, si bien de un modo algo rústico el primero y con una gracia especial el segundo”, relata el autor.

El fútbol húngaro, que fue potencia mundial en la década de los 50, clasificó en el primer lugar de su grupo integrado por las selecciones de Inglaterra, Argentina y Bulgaria. Eso le permitió seguir jugando en Rancagua, donde perdió en cuartos de final ante Checoslovaquia.

El valor de este libro (Penal Largo Ediciones, 195 páginas) no solo es rescatar este material para futboleros e interesados en la historia, sino ofrecer una perspectiva desconocida de Chile y su mundial, escrita desde la provincia, por un funcionario del deporte de la Europa del Este en plena Guerra Fría. Su autor registra lo que vivió en esos días de competencia, en una crónica donde conviven la curiosidad, el deslumbramiento y la propaganda. Para esta novedosa edición en español, el proyecto contó con el apoyo de la Embajada de Hungría en Chile.

