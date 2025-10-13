El Calvo y Bascuñán será testigo de un partidazo

La Primera B 2025 está en tierra derecha. A falta de tres jornadas para el cierre, la Universidad de Concepción tiene la primera opción para volver a Primera División, pero Deportes Copiapó sigue presionando.

Precisamente ambos equipos disputarán interesantes duelos en la próxima jornada. La fecha 28 contempla ocho encuentros, repartidos en tres días.

La acción comenzará el viernes 17 de octubre con dos partidos, para continuar el sábado 18 con dos más. Pero las miradas estarán todas centradas en el domingo 19.

Con cuatro partidos programados, las miradas se trasladarán al norte del país, donde el líder, la Universidad de Concepción, tendrá una dura visita a Deportes Antofagasta en el Calvo y Bascuñán.

Ese mismo día, más tarde, Deportes Copiapó recibe la visita de Magallanes en el Luis Valenzuela Hermosilla, mientras que la jornada se cerrará con el choque entre Deportes Concepción y San Luis, en el Ester Roa Rebolledo.

Viernes 17 de octubre

15:30 hrs | Deportes Recoleta vs. Rangers | Municipal Recoleta

| 18:00 hrs | Santiago Morning vs. Cobreloa | Municipal La Pintana

Sábado 18 de octubre

12:30 hrs | San Marcos de Arica vs. Unión San Felipe | Carlos Dittborn

| 12:30 hrs | Curicó Unido vs. Santiago Wanderers | Municipal de Molina

Domingo 19 de octubre