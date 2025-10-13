;

PROGRAMACIÓN. Próxima fecha de la Primera B: ocho partidazos, uno especial en el norte

El líder, Universidad de Concepción, viajará hasta el Calvo y Bascuñán para disputar el partido más importante.

Gonzalo Miranda

El Calvo y Bascuñán será testigo de un partidazo

El Calvo y Bascuñán será testigo de un partidazo

La Primera B 2025 está en tierra derecha. A falta de tres jornadas para el cierre, la Universidad de Concepción tiene la primera opción para volver a Primera División, pero Deportes Copiapó sigue presionando.

Precisamente ambos equipos disputarán interesantes duelos en la próxima jornada. La fecha 28 contempla ocho encuentros, repartidos en tres días.

La acción comenzará el viernes 17 de octubre con dos partidos, para continuar el sábado 18 con dos más. Pero las miradas estarán todas centradas en el domingo 19.

Con cuatro partidos programados, las miradas se trasladarán al norte del país, donde el líder, la Universidad de Concepción, tendrá una dura visita a Deportes Antofagasta en el Calvo y Bascuñán.

Ese mismo día, más tarde, Deportes Copiapó recibe la visita de Magallanes en el Luis Valenzuela Hermosilla, mientras que la jornada se cerrará con el choque entre Deportes Concepción y San Luis, en el Ester Roa Rebolledo.

Viernes 17 de octubre

  • 15:30 hrs | Deportes Recoleta vs. Rangers | Municipal Recoleta
  • 18:00 hrs | Santiago Morning vs. Cobreloa | Municipal La Pintana

Sábado 18 de octubre

  • 12:30 hrs | San Marcos de Arica vs. Unión San Felipe | Carlos Dittborn
  • 12:30 hrs | Curicó Unido vs. Santiago Wanderers | Municipal de Molina

Domingo 19 de octubre

  • 12:30 hrs | Deportes Antofagasta vs. Universidad de Concepción | Regional Calvo y Bascuñán
  • 15:00 hrs | Deportes Copiapó vs. Magallanes | Luis Valenzuela Hermosilla
  • 17:30 hrs | Deportes Concepción vs. San Luis | Ester Roa Rebolledo
  • 17:30 hrs | Deportes Temuco vs. Deportes Santa Cruz | Germán Becker

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad