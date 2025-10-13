;

FOTO. Tabla de posiciones, Primera B de Chile: así luce la clasificación del ascenso con varias luchas a la vez

La Universidad de Concepción sigue a paso firme su intención de volver a Primera División, mientras que la lucha por la Liguilla está al rojo vivo.

Gonzalo Miranda

La Universidad de Concepción lidera la Primera B

Este lunes por la noche, la acción de la jornada 27 del fútbol de ascenso nacional llegó a su término con dos partidazos, por lo que las miradas de los hinchas se trasladó automáticamente a la tabla de posiciones.

A falta de tres jornadas para el término, la Primera B indica que la Universidad de Concepción, con 49 puntos, es quien estaría subiendo a la Primera División con miras al 2026. El ‘Campanil’ sigue en racha y no quiere soltar el primer puesto de la clasificación.

Sin embargo, Deportes Copiapó no baja los brazos y con 48 unidades presiona constantemente a los universitarios. De momento, Cobreloa, San Marcos de Arica, Santiago Wanderers, Deportes Concepción, Deportes Antofagasta y Rangers, estarían metiéndose en la Liguilla de Ascenso.

Sin embargo, San Luis de Quillota y Deportes Recoleta algo más pueden decir en la pelea por los cupos para los play-offs del torneo.

Finalmente, el descenso sigue en manos de Santiago Morning, pero Deportes Santa Cruz, Unión San Felipe y Curicó Unido aún no pueden cantar victoria.

La tabla de posiciones de la Primera B

