Profesora de escuela rural es amenazada de muerte: obliga a cierre de recinto unidocente de Quellón

La única docente de la Escuela Rural Blanchard de Quellón (Chiloé) se encuentra con licencia psicológica luego de recibir amenazas de muerte de un apoderado que, además, intimidó a otros padres y a estudiantes. El establecimiento, ubicado en un sector de difícil acceso, tiene seis alumnos que permanecen sin clases desde hace casi dos semanas.

El conflicto se inició el 29 de septiembre, cuando un apoderado llegó furioso al colegio porque su hija habría regresado a casa con moretones. En medio del reclamo, el hombre amenazó con matar a la profesora “si eso volvía a ocurrir”. El 2 de octubre, durante una reunión citada para abordar el caso, la docente advirtió que presentaría acciones legales si había otra agresión. Minutos después, el mismo apoderado irrumpió nuevamente y amenazó de muerte a todos los presentes, incluidos los niños.

Testigos señalaron que el sujeto se jactó de haber “matado a alguien” y de no tener problemas en repetirlo, generando pánico en la comunidad escolar. Juan Llancalahuén, abuelo de dos estudiantes, añadió que el hombre suele decir que atacó con un hacha a una persona, dejándola gravemente herida.

Ante la violencia, la profesora prepara una denuncia particular, mientras el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chiloé evalúa apoyo jurídico y psicosocial, además de gestionar un reemplazo temporal para retomar la atención pedagógica. Sobre los presuntos moretones de la niña, el SLEP informó que realiza investigaciones internas y que no existen antecedentes previos de situaciones similares en la escuela.

La entidad también analiza medidas de resguardo para restablecer la normalidad y seguridad de la comunidad educativa, en coordinación con las autoridades locales y los equipos de convivencia escolar.