Habría fingido el suicidio de su esposa: hija reconoció la letra de su padre en supuesta “carta de despedida”

Un hombre de 42 años quedó en prisión preventiva acusado de estrangular a su esposa, María Corina Osorio Paredes, en su domicilio de Cartagena, región de Valparaíso.

Inicialmente, el imputado afirmó que su esposa se había quitado la vida y que había dejado una carta de “despedida” pidiendo perdón a sus hijas.

Sin embargo, durante la audiencia de formalización, el fiscal Ricardo Martínez detalló que la víctima murió el 9 de octubre de 2025, alrededor de las 19 horas, tras ser estrangulada con un cable eléctrico engomado, descartando la versión de suicidio.

Según el fiscal, el cable “no podía soportar el peso de la fallecida y tampoco tenía un corte, a pesar de que el imputado dijo que lo había cortado para descolgar a su cónyuge”.

“Es 100% letra de mi papá”

El caso se complicó para el acusado cuando una de sus hijas reconoció “en un 100% que es la letra de su papá, no tengo duda alguna porque es una letra distinta a la de mi mamá, no me confundiría”, confirmando que él había escrito la supuesta carta de despedida.

La misma hija relató que ese día su padre la llamó, molesto y agitado, diciendo que su madre “lo tenía aburrido, que no respira”.

El Servicio Médico Legal confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica con presión cervical, lesiones incompatibles con una autolesión,

Mientras tanto, el Juzgado de Garantía determinó la prisión preventiva del hombre, calificándolo como peligro para la sociedad y para sus hijas, de 20, 15 y gemelas de 4 años.