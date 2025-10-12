La chilena Mary Dee Vargas consiguió este sábado una medalla de oro histórica para Chile en el World Tour Judo, tras consagrarse campeona del Grand Prix de Lima 2025.

La judoca nacional se quedó con el primer puesto de la competencia en la categoría femenina de -48 kilogramos, derrotando en la final a la francesa Coralie Gilly.

Antes, la chilena de 28 años tuvo que pasar por tres combates. Primero derrotó a la canadiense Heidi Quach, luego a la israelí Tamar Malca y en semifinales venció a la azerbaiyana Konul Aliyeva.

Con este resultado, Vargas logró el triunfo más importante para el deporte nacional en esta disciplina. Además, se consolida como una de las grandes figuras del judo a nivel panamericano y mundial.

Pero eso no es todo, ya que la judoca podría pasar del puesto 18 del mundo a meterse dentro del Top 10. Su gran actuación, incluso, fue reconocida por la Federación Internacional de Judo (IJF).

“Un triunfo verdaderamente histórico para Chile ¡Mary Dee Vargas Ley reclama la primera medalla de oro de su país WJT!“, escribió el organismo en sus redes sociales.