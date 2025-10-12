;

VIDEO. Orgullo nacional: Mary Dee Vargas hace historia y logra el primer oro de Chile en el World Tour Judo

La judoca nacional se consagró campeona del Grand Prix de Lima.

Bastián Lizama

Instagram @mdvargas_judo

Instagram @mdvargas_judo

La chilena Mary Dee Vargas consiguió este sábado una medalla de oro histórica para Chile en el World Tour Judo, tras consagrarse campeona del Grand Prix de Lima 2025.

La judoca nacional se quedó con el primer puesto de la competencia en la categoría femenina de -48 kilogramos, derrotando en la final a la francesa Coralie Gilly.

Revisa también:

ADN

Antes, la chilena de 28 años tuvo que pasar por tres combates. Primero derrotó a la canadiense Heidi Quach, luego a la israelí Tamar Malca y en semifinales venció a la azerbaiyana Konul Aliyeva.

Con este resultado, Vargas logró el triunfo más importante para el deporte nacional en esta disciplina. Además, se consolida como una de las grandes figuras del judo a nivel panamericano y mundial.

Pero eso no es todo, ya que la judoca podría pasar del puesto 18 del mundo a meterse dentro del Top 10. Su gran actuación, incluso, fue reconocida por la Federación Internacional de Judo (IJF).

“Un triunfo verdaderamente histórico para Chile ¡Mary Dee Vargas Ley reclama la primera medalla de oro de su país WJT!“, escribió el organismo en sus redes sociales.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad