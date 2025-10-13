Diego Schalper: “En el tema de vivienda hay una desigualdad de trato, vivimos en un Chile paralelo”

En conversación con Sebastián Bowen en Habitar el Cargo Parlamentario, programa de Déficit Cero en alianza con ADN, Diego Schalper reconoció que “en el tema de vivienda hay una desigualdad de trato. Que una sociedad tenga una desigualdad de trato es grave, porque terminamos viviendo en un Chile paralelo”. A su juicio, esa brecha impide construir comunidad y tiene efectos que van más allá de la vivienda: “Combatir la delincuencia también tiene que ver con eso. La delincuencia se roba los espacios públicos”.

El diputado y candidato por el distrito 11 advirtió que el debate sobre la vivienda no puede separarse de otras dimensiones sociales. “A veces se pone todo el foco en la educación, que es fundamental, pero si los niños llegan desde casas destruidas, familias destruidas, la tarea de los profesores se hace imposible. Familia, vivienda y educación deben ser parte de la misma ecuación”, planteó.

A propósito del Plan de Emergencia Habitacional y de las voces que este esfuerzo ha logrado reunir en torno a la superación del déficit, Schalper subrayó la necesidad de consolidar una mirada de largo plazo. En esa línea, dijo que “tenemos que crear herramientas para volver a tener discusiones en Chile de políticas de Estado. Lo que perdimos con la polarización y con el enfrentamiento permanente, es la capacidad de construir políticas de Estado”.

Migración y más

Sobre el fenómeno migratorio, Schalper sostuvo que se trata de una experiencia profundamente humana que exige empatía y realismo: “Hoy día el tema migratorio está tan cruzado por tantas cosas, pero si uno mira a la migración como gente que sale a buscar oportunidades a otros países porque no lo ha encontrado en el propio, es una cuestión muy dura, muy difícil, que requiere mucho temple, mucha fortaleza. A mí me pasa mucho con el tema actual de la migración: lo hemos trabajado tan mal que se entremezclan la importación de delitos, el mal manejo de las fronteras y las situaciones que afectan la vida de nuestros vecinos, especialmente a los más pobres, con gente que vino a encontrar espacio en Chile y que nos hace sentir orgullosos”.

El diputado sostuvo que superar la segregación urbana es fundamental para recomponer la cohesión social. “Cuando los distintos llevamos vidas paralelas, la comunidad no es viable. Hay que recuperar los espacios donde los distintos se encuentren: escuelas, barrios, transporte público. Si no nos vemos como pares, no hay cohesión posible”, advirtió.