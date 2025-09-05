En el Día Internacional de la Mujer Indígena: artesanas mapuches llevan su tejido ancestral a la Expo Osaka 2025

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, cuatro maestras tejedoras mapuches —Anita Paillamil Antiqueo, Luisa Sandoval Parra, Claudia Silva Canuqueo y Norma Millache Rain— protagonizan en Japón la semana temática “Chile País de Mujeres”, reencontrándose con Makün, el manto colectivo que envuelve el Pabellón de Chile en la Expo Osaka 2025. La obra, de más de 240 m² y creada por más de 200 mujeres, simboliza la fuerza, la memoria y el rol cultural de las mujeres indígenas en la construcción de identidad y futuro.

Durante la jornada inaugural, las artesanas compartieron con visitantes el proceso de creación, el significado de los diseños y la técnica de tejido, en talleres participativos que conectaron saberes ancestrales con públicos de todo el mundo. La curaduría del pabellón subraya que Makün “conversa” con el entorno: no es un objeto, sino una obra viva que envuelve y protege, a la vez que abre diálogo sobre diversidad, creatividad y comunidad.

“Ver a Makün instalado en Osaka me produjo sentimientos encontrados… me hace sentir orgullo y felicidad muy grandes, no solo por mí, sino por representar el trabajo de muchas tejedoras”, expresó Anita Paillamil, quien destacó el rol de las participantes como mensajeras de las creadoras que no pudieron viajar.

Para Claudia Silva, el reencuentro fue “significativo, emocionante, ancestral”: la pieza revive el esfuerzo de unir territorios y visibiliza oficios que siguen vivos en la Araucanía. Ambas voces ponen en el centro el eje del día: la transmisión intergeneracional del conocimiento indígena, sostenida mayoritariamente por mujeres.

La semana “Chile País de Mujeres” incluye conversatorios, exhibiciones y degustaciones que releva logros y desafíos para disminuir brechas de género, y pone foco en mujeres que —desde los oficios, las artes y los territorios— hacen que Chile sea reconocido como un país de mujeres. En este contexto, Makün se levanta como un gesto de reconocimiento internacional al trabajo de las artesanas mapuches, su liderazgo comunitario y su aporte a la sostenibilidad cultural.

En un día dedicado a honrar a las mujeres indígenas del continente, la presencia del manto en Osaka y de sus creadoras en escena recuerda que preservar lengua, arte y territorio también es política pública y cooperación cultural. El homenaje no es solo simbólico: es una invitación a seguir tejiendo redes entre comunidades, instituciones y audiencias globales.