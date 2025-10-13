Cambio en las vocerías de Jeannette Jara: dos senadores a cargo, salen Albornoz, Yeomans y Hirsch
Desde el comando de la candidata oficialista señalan que “todos ellos continuarán ligados al comando, en distintas responsabilidades que se requieren en el tramo final”.
En la recta final de la campaña presidencial, el comando de la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, ajustó su diseño comunicacional para el último mes: la propia abanderada asumirá un rol protagónico en los puntos de prensa de los días lunes frente a la sede del comando en Londres 76 (Santiago), con el objetivo de concentrar y unificar el mensaje.
El cambio viene acompañado de una rotación de vocerías. Laura Albornoz, Gael Yeomans y Tomás Hirsch dejarán de cumplir ese rol –aunque seguirán vinculados a la campaña en contenidos y otras tareas–, mientras que la portavocía pública quedará exclusivamente en manos de los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD) y Alejandra Sepúlveda.
“A partir de hoy las vocerías oficiales estarán encabezadas por el senador Ricardo Lagos Weber y la senadora Alejandra Sepúlveda, quienes asumirán la representación pública de nuestra candidata en esta nueva etapa de la campaña. Agradecemos la labor de Laura Albornoz y de los diputados Tomás Hirsch y Gael Yeomans (…) Todos ellos continuarán ligados al comando, en distintas responsabilidades que se requieren en el tramo final”, informó el equipo de Jara.
Con esta definición, el comando busca ordenar la agenda, reducir interferencias y dar mayor coherencia narrativa a las propuestas del programa “Un Chile que cumple”, de cara a un mes clave en el cierre de la contienda presidencial.
