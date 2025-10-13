;

Cambio en las vocerías de Jeannette Jara: dos senadores a cargo, salen Albornoz, Yeomans y Hirsch

Desde el comando de la candidata oficialista señalan que “todos ellos continuarán ligados al comando, en distintas responsabilidades que se requieren en el tramo final”.

Mario Vergara

01 DE JULIO DE 2025 / SANTIAGO La candidata Presidencial Jeannette Jara, se reúne en su comando con los presidentes de los partidos políticos de la coalición del Oficialismo FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

01 DE JULIO DE 2025 / SANTIAGO La candidata Presidencial Jeannette Jara, se reúne en su comando con los presidentes de los partidos políticos de la coalición del Oficialismo FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin

En la recta final de la campaña presidencial, el comando de la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, ajustó su diseño comunicacional para el último mes: la propia abanderada asumirá un rol protagónico en los puntos de prensa de los días lunes frente a la sede del comando en Londres 76 (Santiago), con el objetivo de concentrar y unificar el mensaje.

El cambio viene acompañado de una rotación de vocerías. Laura Albornoz, Gael Yeomans y Tomás Hirsch dejarán de cumplir ese rol –aunque seguirán vinculados a la campaña en contenidos y otras tareas–, mientras que la portavocía pública quedará exclusivamente en manos de los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD) y Alejandra Sepúlveda.

Revisa también:

ADN

A partir de hoy las vocerías oficiales estarán encabezadas por el senador Ricardo Lagos Weber y la senadora Alejandra Sepúlveda, quienes asumirán la representación pública de nuestra candidata en esta nueva etapa de la campaña. Agradecemos la labor de Laura Albornoz y de los diputados Tomás Hirsch y Gael Yeomans (…) Todos ellos continuarán ligados al comando, en distintas responsabilidades que se requieren en el tramo final”, informó el equipo de Jara.

Con esta definición, el comando busca ordenar la agenda, reducir interferencias y dar mayor coherencia narrativa a las propuestas del programa “Un Chile que cumple”, de cara a un mes clave en el cierre de la contienda presidencial.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad