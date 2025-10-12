Tragedia en México: confirman 44 muertos por lluvias y más de 130 municipios en emergencia

El Gobierno de México confirmó 44 personas fallecidas y 139 municipios afectados tras las intensas lluvias e inundaciones que azotaron los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí durante los últimos días.

Según medios internacionales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instaló el Comité de Emergencias Nacional, que coordina las labores de rescate, apoyo y reconstrucción junto a las Fuerzas Armadas.

Revisa también: Israel proyecta que rehenes en manos de Hamás serán liberados a primera hora del lunes

Hasta este domingo, las autoridades informaron 18 muertos en Veracruz, 9 en Puebla, 16 en Hidalgo y 1 en Querétaro, mientras los equipos de emergencia trabajan para buscar personas desaparecidas.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Protección Civil mantienen despliegues en terreno.

“La prioridad es proteger la vida y el bienestar de las personas, restablecer los servicios básicos y reconstruir lo perdido”, señaló el Comité Nacional de Protección Civil en un comunicado.

Por ello, hasta el momento, continúan las labores de rescate y limpieza, mientras las autoridades mantienen alerta meteorológica activa ante nuevas precipitaciones previstas para los próximos días.