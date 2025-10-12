Encuentran a niño secuestrado por su padre en Argentina: hombre es acusado de matar a su madre y su abuela

El caso conmociona a Argentina: un niño de 5 años fue encontrado sano y salvo horas después de ser secuestrado por su padre, quien está acusado de asesinar a la madre del menor y a su abuela en la ciudad de Córdoba.

Según informó Clarín, el presunto agresor, Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, fue detenido en la localidad de Gualeguaychú, mientras intentaba escapar con su hijo.

El operativo se realizó tras activarse el Alerta Sofía y la alerta internacional de Interpol, que permitieron ubicar rápidamente al menor.

Posteriormente, el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó que el niño fue encontrado poco después de las 14:00 horas de este domingo, en buen estado de salud.

Doble femicidio en Córdoba

De acuerdo con la información del medio argentino, Laurta es sospechoso del asesinato de la madre del menor, Luna Giardina, y de la abuela, Mariel Zamudio, quienes fueron encontradas sin vida en su casa.

Ambas presentaban heridas de bala y fueron atacadas dentro de la vivienda. Un llamado al 911 alertó sobre los disparos, permitiendo que la policía llegara hasta el lugar.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género, que confirmó que el hecho fue caratulado como homicidio doblemente calificado y secuestro.