¿Desfilará como una de las ángeles? Emilia Dides participará del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Emilia Dides suma y sigue. Y ahora, la Miss Chile entregó una impactante noticia, que tiene que ver con un inesperado proyecto: participará del Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

La cantante anunció que será parte del esperado evento que se realizará el próximo 15 de octubre y que juntará a modelos, artistas y celebridades en Nueva York.

“Querida Emilia, estamos muy emocionados porque serás parte de nuestro Victoria’s Secret Fashion Show”, leyó la artista al abrir una gran caja rosada frente a su celular.

Y agregó que “el año pasado decía ‘qué ganas de estar ahí’... viendo consejos de las modelos y decretando estar ahí algún día”.

¿Y cómo será esta participación? Emilia viajará como representante nacional a ver el espectacular desfile, que tendrá como números estelares este año a estrellas como Karol G.

Todo un hito para el fashion local, donde la maniquí sigue conquistando espacios, obteniendo reconocimientos como su primera línea de ropa y ahora ser considerada como embajadora de la marca de los famosos ángeles.