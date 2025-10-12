;

¿Desfilará como una de las ángeles? Emilia Dides participará del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

La cantante entregó la noticia a través de sus redes sociales, manifestando su emoción.

Soledad Reyes

Instagram

Instagram

Emilia Dides suma y sigue. Y ahora, la Miss Chile entregó una impactante noticia, que tiene que ver con un inesperado proyecto: participará del Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

La cantante anunció que será parte del esperado evento que se realizará el próximo 15 de octubre y que juntará a modelos, artistas y celebridades en Nueva York.

“Querida Emilia, estamos muy emocionados porque serás parte de nuestro Victoria’s Secret Fashion Show”, leyó la artista al abrir una gran caja rosada frente a su celular.

Y agregó que “el año pasado decía ‘qué ganas de estar ahí’... viendo consejos de las modelos y decretando estar ahí algún día”.

¿Y cómo será esta participación? Emilia viajará como representante nacional a ver el espectacular desfile, que tendrá como números estelares este año a estrellas como Karol G.

Todo un hito para el fashion local, donde la maniquí sigue conquistando espacios, obteniendo reconocimientos como su primera línea de ropa y ahora ser considerada como embajadora de la marca de los famosos ángeles.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad