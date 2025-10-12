“¡No lo puedo creer! Esto parece Europa”: turista mexicano queda fascinado con Santiago y sus avances

El influencer mexicano Adrián Dingler sorprendió en redes sociales tras compartir un video en el que se muestra maravillado con Santiago de Chile.

En su publicación, el creador de contenido destacó el orden, la limpieza y el desarrollo urbano de la Región Metropolitana, asegurando que se siente como estar “en el primer mundo”.

“¡No lo puedo creer! Esto parece Europa”, comentó Dingler mientras recorría distintos sectores de la ciudad, donde mostró calles, parques y estaciones del Metro.

En el registro, que rápidamente se volvió viral en TikTok, el mexicano resalta la seguridad y modernidad del transporte público y la infraestructura santiaguina.

El video ha generado una ola de reacciones entre usuarios chilenos, quienes lo llenaron de comentarios positivos por su apreciación del país.

“Por qué los chilenos tenemos que ver videos de personas extranjeras para darnos cuenta de lo bello que es nuestro país”, escribió una seguidora.

El creador de contenido, que cuenta con miles de seguidores en Latinoamérica, suele documentar sus viajes mostrando aspectos culturales, sociales y cotidianos de los países que visita.

Esta vez, su paso por Chile no pasó desapercibido y provocó orgullo entre los usuarios nacionales.