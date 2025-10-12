;

VIDEO. “¡No lo puedo creer! Esto parece Europa”: turista mexicano queda fascinado con Santiago y sus avances

El creador de contenido comparó la capital chilena con ciudades europeas, asegurando que “parece otro nivel”.

Javiera Rivera

“¡No lo puedo creer! Esto parece Europa”: turista mexicano queda fascinado con Santiago y sus avances

El influencer mexicano Adrián Dingler sorprendió en redes sociales tras compartir un video en el que se muestra maravillado con Santiago de Chile.

En su publicación, el creador de contenido destacó el orden, la limpieza y el desarrollo urbano de la Región Metropolitana, asegurando que se siente como estar “en el primer mundo”.

“¡No lo puedo creer! Esto parece Europa”, comentó Dingler mientras recorría distintos sectores de la ciudad, donde mostró calles, parques y estaciones del Metro.

Revisa también:

ADN

En el registro, que rápidamente se volvió viral en TikTok, el mexicano resalta la seguridad y modernidad del transporte público y la infraestructura santiaguina.

El video ha generado una ola de reacciones entre usuarios chilenos, quienes lo llenaron de comentarios positivos por su apreciación del país.

“Por qué los chilenos tenemos que ver videos de personas extranjeras para darnos cuenta de lo bello que es nuestro país”, escribió una seguidora.

El creador de contenido, que cuenta con miles de seguidores en Latinoamérica, suele documentar sus viajes mostrando aspectos culturales, sociales y cotidianos de los países que visita.

Esta vez, su paso por Chile no pasó desapercibido y provocó orgullo entre los usuarios nacionales.

@dingler_adrian

Santiago de Chile, una de las ciudades de primer mundo de Latinoamérica.#chile

♬ original sound - Adrian Dingler

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad