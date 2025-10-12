Cierran temporalmente el Complejo Fronterizo Chungará: se encuentra sin agua potable

A través de un comunicado, la Delegación Presidencial Provincial de Parinacota informó el cierre temporal del Complejo Fronterizo Chungará debido a una falla en el sistema de cañerías.

Según detallaron las autoridades, luego diversas maniobras técnicas, y con el fin de resguardar la seguridad y salud de los funcionarios, se decidió interrumpir las operaciones del complejo, ya que este no cuenta con agua potable.

“Luego de una reunión con los Servicios Contralores, se resolvió el cierre temporal del Complejo Fronterizo Chungará. A partir de hoy, a las 13 horas y hasta que se resuelva el problema”, señalaron.

En tanto, informaron que el Recinto de Control Fronterizo Tambo Quemado atenderá entre las 08:00 y 20:00 horas “mientras se ejecutan los trabajos de reparación y normalización del sistema”.

“La Delegación Presidencial Provincial de Parinacota mantiene especial atención en la situación humanitaria de los funcionarios afectados, reafirmando su compromiso con garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad y bienestar en el desarrollo de sus funciones en frontera”, cerraron.