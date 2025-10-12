Avance clave para los celíacos: científicos revelan dónde comienzan las reacciones al gluten

Por primera vez, un grupo internacional de investigadores logró identificar el punto exacto del intestino donde se originan las reacciones al gluten.

Este hallazgo podría marcar un antes y un después en el tratamiento de la enfermedad celíaca, según publicó la revista Gastroenterology.

El estudio, liderado por científicos de la Universidad McMaster de Canadá, reveló que las células que recubren el intestino delgado participan activamente en el inicio de la respuesta al gluten.

La celiaquía es un trastorno autoinmune que afecta aproximadamente a una de cada cien personas en el mundo.

En quienes la padecen, incluso una pequeña cantidad de gluten —presente en el trigo, la cebada y el centeno— puede provocar dolor abdominal, diarrea, vómitos, anemia y daños intestinales permanentes.

Hasta ahora, el único tratamiento efectivo ha sido eliminar completamente el gluten de la dieta, algo que los expertos consideran insuficiente.

Este hallazgo abre la puerta a nuevas terapias que actúen directamente en las células intestinales, en lugar de limitarse a controlar la dieta.

Los investigadores creen que identificar los tejidos y microbios involucrados en las primeras fases de la respuesta inmunológica permitirá desarrollar tratamientos que bloqueen la reacción antes de que el cuerpo ataque su propio intestino.