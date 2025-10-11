Muere reconocida actriz Diane Keaton: tuvo recordados papeles en “El Padrino” y “Dos extraños amantes”

Durante este sábado se reportó la muerte de la destacada actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años.

La intérprete se convirtió en un ícono de Hollywood, y tuvo importantes papeles en películas como “El Padrino”, “Dos extraños amantes”, “El padre de la novia”, entre otros.

Su deceso fue confirmado por un portavoz de la familia al medio People, pero se desconocen los motivos que provocaron su fallecimiento.

Diane Keaton alcanzó el peak de su carrera en 1977, cuando ganó un Premio Oscar por su interpretación en la película Annie Hall.

En dicha ocasión, la estatuilla se la llevó por la categoría “Mejor actriz”.