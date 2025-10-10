;

Cayó desde un edificio durante operativo de captura: muere en Medellín un fugitivo del Tren de Aragua buscado en Chile

Interpol y la policía colombiana, en coordinación con la PDI, ubicaron al fugitivo que en 2024 había quedado en libertad bajo fianza en Chile y luego huyó.

Mario Vergara

Cayó desde un edificio durante operativo de captura: muere en Medellín un fugitivo del Tren de Aragua buscado en Chile / Mario Andrés Vergara Escobar

Ender Rojas Montan, ciudadano venezolano e integrante del Tren de Aragua que se mantenía prófugo de la justicia chilena, murió este jueves en Medellín, Colombia, durante un operativo encabezado por Interpol y la Policía Nacional de Colombia, coordinado con la PDI de Chile, confirmaron fuentes policiales.

Según los primeros antecedentes, al momento del procedimiento Rojas se encontraba en un departamento y, al verse acorralado, cayó desde el octavo piso, falleciendo en el lugar. La hipótesis inicial apunta a una caída accidental, lo que será materia de investigación por parte de las autoridades colombianas, consigna 24 Horas.

Rojas era indagado en Chile por su vinculación directa con el Tren de Aragua y por delitos de secuestro y asociación ilícita. En 2024 obtuvo libertad condicional tras pagar una fianza de $5.000.000 decretada por el Juzgado de Garantía de Los Vilos; sin embargo, la Corte de Apelaciones de La Serena revocó esa decisión al día siguiente, cuando él y otros cuatro imputados ya se encontraban prófugos.

Tras su fuga, se emitió notificación roja de Interpol y se activó cooperación internacional que permitió ubicarlo en Medellín. La PDI y las policías extranjeras continúan diligencias para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte y eventuales conexiones operativas del grupo criminal en Colombia y Chile.

