La “menopausia masculina” existe: expertos explican cómo reconocerla y cuándo buscar ayuda

Este proceso corresponde a una disminución progresiva de testosterona, la principal hormona sexual de los hombres.

Javiera Rivera

A partir de los 40 años, muchos hombres comienzan a notar cambios físicos y emocionales: menos energía, dificultades para dormir, menor deseo sexual o ánimo bajo.

Aunque suelen atribuirlo al estrés o al paso del tiempo, estos síntomas pueden estar relacionados con la andropausia, también llamada “menopausia masculina”.

Según el urólogo William T. Berg, de Stony Brook Medicine (EE.UU.), este proceso corresponde a una disminución progresiva de testosterona, la principal hormona sexual masculina.

“Se asocia con cansancio, pérdida de libido, problemas de concentración, alteraciones del sueño y, en algunos casos, ánimo depresivo”, explicó al New York Post.

Síntomas que no debes ignorar

La caída hormonal no ocurre de un día para otro, pero sí puede alterar de forma gradual el bienestar general. Entre los signos más comunes de la andropausia destacan:

  • Fatiga constante o pérdida de energía.
  • Disminución del deseo sexual o dificultades de erección.
  • Cambios en el ánimo, irritabilidad o tristeza.
  • Problemas de concentración o memoria.
  • Aumento de grasa corporal y pérdida de masa muscular.
  • Dificultades para dormir o insomnio.

Los expertos recomiendan realizar un examen hormonal cuando los síntomas persisten por varias semanas:

Un nivel de testosterona inferior a 300 nanogramos por decilitro, junto con signos clínicos, puede confirmar el diagnóstico de hipogonadismo asociado a la edad.

