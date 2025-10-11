El sorprendente informe médico de Donald Trump: revela que tiene un “corazón 14 años más joven”

Santiago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue sometido recientemente a una evaluación médica completa en el Centro Médico Militar Walter Reed, donde los especialistas confirmaron que goza de una “excelente salud”.

El examen, firmado por el médico presidencial Sean Barbarella, señala que el mandatario recibió su dosis de refuerzo contra el COVID-19 y mantiene un estado físico “excepcional”.

Uno de los datos más llamativos del informe fue su edad cardíaca, estimada en 14 años menor que su edad cronológica. Según los resultados, su corazón presenta el rendimiento típico de un hombre de 65 años, lo que el documento describe como una condición cardiovascular, pulmonar, neurológica y física “sólida y estable”.

El hallazgo se relaciona con la llamada edad cardiovascular, una medida que evalúa la juventud del corazón en comparación con la edad real del individuo. Esta se calcula según factores como la presión arterial, el colesterol, el tabaquismo y el índice de masa corporal, determinando el estado general del sistema circulatorio.

En términos médicos, una edad cardíaca menor indica un corazón eficiente y en buen estado, mientras que una superior a la edad real puede advertir un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. El informe sobre Trump, sin embargo, concluye que su salud general sigue siendo “excelente”, destacando su condición física como un ejemplo de rendimiento sostenido en el tiempo.