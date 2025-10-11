Actor argentino Fede Dorcaz muere en presunto ataque directo en Ciudad de México

Santiago

El actor y cantante argentino Fede Dorcaz murió el jueves en la Ciudad de México, tras ser víctima de lo que la Policía local describe como un posible “ataque directo” ocurrido en la alcaldía Miguel Hidalgo, al oeste de la capital.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Dorcaz recibió múltiples disparos mientras circulaba por el Anillo Periférico, una de las principales avenidas de la ciudad. Las autoridades revisan las cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables, quienes, de acuerdo con las primeras indagatorias, viajaban en dos motocicletas.

La institución informó que notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar las investigaciones conjuntas que permitan esclarecer el crimen.

Dorcaz tenía previsto participar en el reality show Las Estrellas Bailan en Hoy, emitido por Televisa, programa que este viernes lamentó públicamente su fallecimiento en su cuenta de X: “Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz”.

Durante la emisión de este viernes, el espacio televisivo dedicó un segmento especial al artista, mostrando imágenes de sus ensayos junto a su novia, la cantante Mariana Ávila, con quien compartiría escenario en el concurso.

Tras conocerse la noticia, Ávila escribió en su cuenta de X: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”.