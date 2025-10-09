;

Muere Ron Dean, actor de “Batman: el caballero de la noche” y “El club de los cinco”

“Él confió en mí cuando le dije que estaba bien dejarlo ir”, dijo su pareja.

Javier Méndez

El miércoles de esta semana se confirmó la muerte del veterano actor Ron Dean, conocido por papeles en películas como El Club de los cinco (1985) y El Fugitivo (1993).

Según el medio de espectáculos estadounidense Variety, el artista falleció el pasado domingo 5 de octubre a sus 87 años de edad. Por el momento no se conoce la causa.

Originalmente la situación fue informada por su pareja, Maggie Neff. “Falleció exactamente a las cuatro de la tarde, después de que sus queridas hermanas se despidieran”, contó la mujer.

“Luego nos quedamos solos, y en mis brazos, tomé su mano, y él confió en mí cuando le dije que estaba bien dejarlo ir. ¡Qué honor!“, siguió Neff.

El intérprete, que nació en la ciudad de Chicago, comenzó su extensa carrera en papeles de policía y militares. Uno de sus primeros trabajos fue en la cinta Negocios Riesgosos (Risky Business) con Tom Cruise.

Colabor habitual del director Andrew Davis, también llegó a participar en cintas como T.J Hooker y Batman: el caballero de la noche.

En la pantalla chica sumó apariciones en series como El ala oeste de la Casa Blanca, NYPD Blue y CSI.

