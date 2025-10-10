;

Presidente Boric abordó críticas por control fronterizo e instó a su gabinete a trabajar hasta el final: pidió “no bajar los brazos”

“A trabajar hasta el último minuto por las reformas que la gente espera”, dijo el mandatario.

10 de octubre de 2025/SANTIAGO

10 de octubre de 2025/SANTIAGO FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

Durante este viernes, el presidente Gabriel Boric encabezó un nuevo Consejo de Gabinete en La Moneda, instancia en la que llamó a su equipo a mantener el ritmo de trabajo en los cinco meses que restan de su mandato.

En ese contexto, el Mandatario instó a los ministros a concentrar los esfuerzos en aprobar la Ley de Presupuesto, la condonación del CAE y la ley de sala cuna universal.

“El llamado es a no bajar los brazos, a trabajar hasta el último minuto por las reformas que la gente espera”, dijo Boric, según relataron desde el Palacio de Gobierno.

En la reunión, el Presidente también defendió la reforma constitucional que busca permitir el despliegue permanente de las Fuerzas Armadas en la frontera norte, luego de las críticas del líder republicano José Antonio Kast, quien lo acusó de permitir el ingreso de más de 125 mil migrantes irregulares.

Pudimos ver en terreno cómo, durante nuestro gobierno, han mejorado de manera muy significativa las capacidades del Estado para proteger las fronteras. De cómo las recibimos a cómo están hoy día, hay una situación que sin lugar a dudas es mejor”, sostuvo el jefe de Estado.

El Presidente Boric además anunció que promulgará próximamente la Ley de la Defensoría de las Víctimas, que se encuentra pendiente en el Tribunal Constitucional.

Finalmente, confirmó que este domingo viajará a Roma, donde sostendrá una reunión con el Papa León XIV y participará en actividades junto a la FAO.

Adicionalmente, también rendirá homenaje al exdirigente Bernardo Leighton y su esposa, víctimas de un atentado en la capital italiana en 1975 durante la dictadura.

