Pablo Milad confirma que no seguirá en la ANFP y apunta a su posible sucesor: “Tiene una vasta experiencia”

Pablo Milad, presidente de la ANFP, confirmó que no seguirá en el cargo una vez que finalice su periodo, en 2026, y manifestó que desea irse “tranquilo” del ente rector del fútbol chileno.

“Yo creo que cumplí un ciclo. Me quiero ir tranquilo, con el proyecto del Registro Nacional de Hinchas terminado, con la reestructuración de la INAF y también con la separación de la ANFP y la Federación, que es tan importante para el fútbol”, señaló el dirigente en diálogo con The Clinic.

Además, el mandamás del balompié nacional aseguró que Jorge Yungue, hoy secretario general de la ANFP, cuenta con las herramientas necesarias para ser su sucesor. “Jorge tiene una vasta experiencia, maneja muy bien todos los temas. Es una decisión personal de él, pero tiene capacidades para poder continuar con esto”, indicó.

No obstante, Pablo Milad remarcó que no depende de él la elección del próximo presidente del fútbol chileno. “El día de mañana habrá elecciones y ahí el Consejo tendrá que elegir”, concluyó.