“ONE IN A MILL10N” de Twice llega a los cines de Chile por su 10° aniversario: revisa cuándo inicia la venta de entradas

Un especial mes viven los fanáticos y fanáticas de TWICE, grupo de k-pop que cumple 10 años de trayectoria en octubre.

Por este hito, el grupo compuesto por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu ha tenido una serie de actividades y sorpresas.

A fines de septiembre, anunciaron que por su 10° aniversario lanzarían una sitcom, un nuevo álbum, que salió este viernes, y también un documental, el cual fue confirmado por las principales cadenas de cine en Chile.

“ONE IN A MILL10N” de Twice llega a los cines de Chile

El documental conmemorativo “ONE IN A MILL10N” de TWICE llegará a las salas del país desde el próximo 6 de noviembre, después de su estreno mundial el 20 de octubre.

Si bien se desconoce el valor que tendrán las entradas, ADN.CL pudo conocer que estas comenzarán su venta a finales de octubre, una semana antes de su estreno.

Además, habrá tickets conmemorativos para Once, nombre con el que se conoce a los fans de TWICE.

¿Y G-Dragon?

Cuando decimos que el K-pop vive un nuevo auge global, es porque en el último tiempo este género ha vuelto a retomar su espacio.

En el último Lollapalooza Chicago, TWICE y Katseye causaron furor; BIGBANG, Taemin y Katseye se presentarán en Coachella 2026, y ahora los documentales se toman los cines del mundo.

En ese sentido, se confirmó que el documental de G-Dragon, “Übermensch”, arribará a Chile, aunque, de momento, no hay confirmación por parte de las cadenas nacionales.