FINAL. U de Chile se impone a Palestino por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025

Azules y árabes se miden por una nueva jornada de la Liga de Primera este lunes. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

U de Chile se impone a Palestino por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este domingo al mediodía, en el Estadio Santa Laura, comenzó la extraña fecha 24 de la Liga de Primera, jornada que arranca este fin de semana, pero que terminará el próximo.

“La Catedral” del fútbol chileno dio el vamos a la fecha el domingo, y el lunes recibirá otro compromiso de manera inmediata: Universidad de Chile se ve las caras con Palestino desde las 16:00 horas.

En Independencia, azules y ‘árabes’ se verán las caras con el mismo objetivo: sumar puntos en la lucha de ambos por quedarse con el cotizado “Chile 2″ para la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, en la U también están puestas las miradas en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Es por ello que, Gustavo Álvarez piensa lanzar a lo mejor que tiene en un plantel pensando en el duelo ante Lanús por el torneo continental de clubes.

La U vs. Palestino, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad de Chile y Palestino, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Lunes 13 de octubre

  • FINALUniversidad de Chile 2-1 Palestino Estadio Santa Laura U-SEK

Goles: 1-0; 3’ Lucas Di Yorio (UCH) | 2-0; 17’ Lucas Di Yorio (UCH) | 2-1; 32′ Fernando Meza (PAL)

