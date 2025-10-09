La formación de la U para su duelo ante Palestino

Este domingo al mediodía, en el Estadio Santa Laura, comenzará la extraña fecha 24 de la Liga de Primera, jornada que arranca este fin de semana, pero que terminará el próximo.

“La Catedral” del fútbol chileno le dará el vamos a la fecha el domingo, y el lunes recibirá otro compromiso de manera inmediata: Universidad de Chile se ve las caras con Palestino desde las 16:00 horas.

En Independencia, azules y ‘árabes’ se verán las caras con el mismo objetivo: sumar puntos en la lucha de ambos por quedarse con el cotizado “Chile 2″ para la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, en la U también están puestas las miradas en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Para el compromiso, los universitarios tendrán tres bajas obligadas, dos por suspensión y una por molestias, a las que se podría sumar Lucas Assadi: Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Sepúlveda no estarán a disposición de Gustavo Álvarez.

Dicho lo anterior, la formación que trabaja la U para el duelo ante Palestino sería con Gabriel Castellón en el arco; en defensa irían Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, e Ignacio Tapia; Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni irían en la zona de volantes; para dejar en delantera a Maximiliano Guerrero, Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.