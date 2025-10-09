;

FOTOS. Tres bajas obligadas y esperan por Assadi: la formación que trabaja la U para su duelo ante Palestino

Los azules serán locales en Santa Laura ante los ‘árabes’ por la jornada 24 del Campeonato Nacional.

Gonzalo Miranda

La formación de la U para su duelo ante Palestino

La formación de la U para su duelo ante Palestino

Este domingo al mediodía, en el Estadio Santa Laura, comenzará la extraña fecha 24 de la Liga de Primera, jornada que arranca este fin de semana, pero que terminará el próximo.

“La Catedral” del fútbol chileno le dará el vamos a la fecha el domingo, y el lunes recibirá otro compromiso de manera inmediata: Universidad de Chile se ve las caras con Palestino desde las 16:00 horas.

En Independencia, azules y ‘árabes’ se verán las caras con el mismo objetivo: sumar puntos en la lucha de ambos por quedarse con el cotizado “Chile 2″ para la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, en la U también están puestas las miradas en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Para el compromiso, los universitarios tendrán tres bajas obligadas, dos por suspensión y una por molestias, a las que se podría sumar Lucas Assadi: Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Sepúlveda no estarán a disposición de Gustavo Álvarez.

Dicho lo anterior, la formación que trabaja la U para el duelo ante Palestino sería con Gabriel Castellón en el arco; en defensa irían Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, e Ignacio Tapia; Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni irían en la zona de volantes; para dejar en delantera a Maximiliano Guerrero, Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad