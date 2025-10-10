Hallan cadáver de hombre en pasarela de Maitencillo: fue apuñalado mientras caminaba por una pasarela
Al momento del ataque, la víctima se encontraba junto a un amigo.
Hallan cadáver de hombre en pasarela de Maitencillo: fue apuñalado mientras caminaba por una pasarela
01:39
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
La noche de este jueves, fue hallado el cadáver de una persona con una herida cortante en el límite entre la localidad de Maitencillo y la comuna de Zapallar, región de Valparaíso.
Al lugar llegaron detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes establecieron que la víctima “corresponde a un hombre chileno de 52 años, el cual presentaba una herida abdominal por un arma cortante”, dijo el subprefecto, Rodrigo Gallardo.
Revisa también
Según la información proporcionada por Gallardo, el hecho ocurrió cuando el afectado caminaba junto a un amigo por una pasarela del sector, donde fueron “abordados por un desconocido, quien premunido de un arma cortante le provoca las lesiones”.
Por instrucción de la Fiscalía, la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra realizando pericias en el lugar para dar con el paradero del atacante. Por último, el subprefecto señaló que la víctima no contaba con antecedentes policiales.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.