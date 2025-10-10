;

Hallan cadáver de hombre en pasarela de Maitencillo: fue apuñalado mientras caminaba por una pasarela

Al momento del ataque, la víctima se encontraba junto a un amigo.

Ruth Cárcamo

Gonzalo Pérez

Hallan cadáver de hombre en pasarela de Maitencillo: fue apuñalado mientras caminaba por una pasarela

Hallan cadáver de hombre en pasarela de Maitencillo: fue apuñalado mientras caminaba por una pasarela

01:39

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La noche de este jueves, fue hallado el cadáver de una persona con una herida cortante en el límite entre la localidad de Maitencillo y la comuna de Zapallar, región de Valparaíso.

Al lugar llegaron detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes establecieron que la víctima “corresponde a un hombre chileno de 52 años, el cual presentaba una herida abdominal por un arma cortante”, dijo el subprefecto, Rodrigo Gallardo.

Revisa también

ADN

Según la información proporcionada por Gallardo, el hecho ocurrió cuando el afectado caminaba junto a un amigo por una pasarela del sector, donde fueron “abordados por un desconocido, quien premunido de un arma cortante le provoca las lesiones”.

Por instrucción de la Fiscalía, la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra realizando pericias en el lugar para dar con el paradero del atacante. Por último, el subprefecto señaló que la víctima no contaba con antecedentes policiales.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad