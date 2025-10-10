;

VIDEO. Tras acuerdo de paz entre Israel y Hamás: miles de personas se dirigen hacia la ciudad de Gaza

El Ejército israelí confirmó además que entró en vigor el alto al fuego.

Durante esta jornada, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) confirmaron que entró en vigor el alto al fuego entre Israel y Hamás.

El acuerdo fue ratificado por el gobierno liderado por Benjamín Netanyahu, por lo cual cesarán los bombardeos e incursiones militares israelíes en Gaza, la zona más afectada durante la guerra.

Desde las 12:00, las tropas de las FDI comenzaron a posicionarse a lo largo de las líneas de despliegue actualizadas en preparación para el acuerdo de alto el fuego y el retorno de los rehenes”, señaló la FDI en un comunicado.

No obstante, indicaron que “las tropas de las FDI en el Comando Sur están desplegadas en la zona y continuarán eliminando cualquier amenaza inmediata”.

Miles de personas se dirigen hacia la ciudad de Gaza

En ese sentido, según consigna El País, miles de personas se dirigen de regreso a la arrasada capital de la Franja, Ciudad de Gaza.

En tanto, se espera que en los próximos días se realice la liberación de los últimos rehenes que continúan retenidos en el enclave, probablemente a partir del lunes.

