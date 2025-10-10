Chile se está posicionando poco a poco como una de las naciones con mayor potencial dentro de las artes marciales mixtas a nivel mundial.

La explosión de Ignacio Bahamondes ha generado que en la empresa comiencen a darle oportunidades a distintos luchadores nacionales, como Christopher Ewert y Víctor Valenzuela. Pero antes del “Jaula”, ya había alguien que representaba al país.

Se trata de Vicente Luque, atleta nacido en Brasil de padre chileno, que este sábado verá acción en el UFC Fight Night de Río de Janeiro. Si bien Luque se considera brasileño, se le ha escuchado en perfecto español decir que Chile tiene un espacio en su corazón.

El nacido en New Jersey, que cuenta con un récord de 23-11, estará en la cartelera estelar del evento, donde se enfrentará en la antepenúltima pelea de la noche al español Joel Álvarez, en un combate de peso wélter.

El main event será encabezado por el combate entre Charles Oliveira y Mateusz Gamrot. Aunque no lo parezca, Ignacio Bahamondes podría haber sido protagonista del evento, ya que en primera instancia la pelea principal iba a ser entre Oliveira y Rafael Fiziev, el azerí que venció al “Jaula” en su último combate.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el UFC Fight Night de Río de Janeiro?

El evento se desarrollará este sábado 11 de octubre en el Farmasi Arena de la ciudad carioca. Las luchas preliminares comenzarán a las 16:00 horas, mientras que las estelares partirán a las 19:00 horas de Chile, por lo que Vicente Luque saltará al octágono alrededor de las 20:30 horas.

Podrás seguir el evento por televisión a través de ESPN Premium o Fox Sports Premium, y en streaming por Disney+ o UFC Fight Pass.