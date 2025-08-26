;

Sindicato de Escondida recibe millonario bono de producción mensual: “Logro histórico”

El monto entregado a los trabajadores refleja el positivo desempeño de la faena en Antofagasta.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / CLAUDIO REYES

Esta semana se informó que Minera Escondida, la mayor productora de cobre del mundo, entregó por primera vez a un grupo de trabajadores un bono de producción superior al millón de pesos.

Este beneficio corresponde a un pago mensual vinculado directamente al desempeño operacional de la faena. Sin embargo, el monto final se determina de acuerdo con lo establecido en cada contrato colectivo.

Según informó el Diario Financiero, el bono de producción del séptimo mes del año llegó a $1.190.600 para cada uno de los 525 afiliados al Sindicato N°3 de Escondida.

“Con enorme orgullo queremos informarles que, por primera vez en la historia de Minera Escondida, el bono de producción supera el millón de pesos”, expresó la directiva del sindicato.

“Este logro histórico es el resultado directo del esfuerzo y dedicación que cada uno de ustedes pone día a día”, se agregó.

A modo de comparación, el Sindicato N°1, el más grande del país con más de 2.500 socios, informó en julio un bono de $962.925. Todo fue determinado por tres variables: productividad en mina ($481.463), procesamiento en plantas concentradoras ($337.024) y mineral apilado para lixiviación y cátodos ($144.439).

En ambos escenarios el aumento no es menor y se puede tener como referencia al mes de junio. Cuando la producción alcanzó 76.400 toneladas métricas de cobre, el Sindicato N°1 percibió $350.000, mientras que el N°3 recibió $355.600.

El medio citado precisó que el bono entregado a los trabajadores refleja el positivo desempeño de la faena en Antofagasta, donde en el primer semestre se produjeron 1,3 millones de toneladas de cobre, un 16% más que en 2023, alcanzando su mayor nivel en 17 años.

