;

VIDEO. “Veamos si desbanca a Dua Lipa”: famoso youtuber alucina con el Tiny Desk de 31 Minutos

El productor español se mostró sorprendido por el alcance internacional del video, que tiene millones de visitas.

Cristóbal Álvarez

“Veamos si desbanca a Dua Lipa”: famoso youtuber alucina con el Tiny Desk de 31 Minutos

Esta semana, uno de los youtubers más reconocidos reaccionó a 31 Minutos y su presentación en el formato Tiny Desk Concerts de NPR Music, donde el músico y creador de contenido escuchó por primera vez al grupo chileno.

Se trata del español Shauntrack, que, en su más reciente video, se mostró sorprendido ante la propuesta del grupo nacional. “Son temas sencillitos, pero muy pegajosos”, comentó tras escuchar parte del repertorio.

Revisa también:

ADN

Me imagino que habrá un factor nostalgia para la gente de Chile. Pero yo no tengo ese factor en absoluto, no lo he consumido nunca”, continuó señalando.

A medida que avanzaba la presentación, Shauntrack destacó partes del formato y, al cierre, aseguró: “Ha estado muy divertido, muy guay. Flipo con las visitas que está teniendo esto. Vamos a ver si desbanca a Dua Lipa. Esta gente va a acabar arriba en el top, me parece a mí que sí”.

El Tiny Desk de 31 Minutos ya supera los 5,5 millones de reproducciones en YouTube, consolidándose como uno de los episodios más vistos en la historia reciente del ciclo musical producido por NPR.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad