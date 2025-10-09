“Veamos si desbanca a Dua Lipa”: famoso youtuber alucina con el Tiny Desk de 31 Minutos

Esta semana, uno de los youtubers más reconocidos reaccionó a 31 Minutos y su presentación en el formato Tiny Desk Concerts de NPR Music, donde el músico y creador de contenido escuchó por primera vez al grupo chileno.

Se trata del español Shauntrack , que, en su más reciente video, se mostró sorprendido ante la propuesta del grupo nacional. “Son temas sencillitos, pero muy pegajosos”, comentó tras escuchar parte del repertorio.

“Me imagino que habrá un factor nostalgia para la gente de Chile. Pero yo no tengo ese factor en absoluto, no lo he consumido nunca”, continuó señalando.

A medida que avanzaba la presentación, Shauntrack destacó partes del formato y, al cierre, aseguró: “Ha estado muy divertido, muy guay. Flipo con las visitas que está teniendo esto. Vamos a ver si desbanca a Dua Lipa. Esta gente va a acabar arriba en el top, me parece a mí que sí”.

El Tiny Desk de 31 Minutos ya supera los 5,5 millones de reproducciones en YouTube, consolidándose como uno de los episodios más vistos en la historia reciente del ciclo musical producido por NPR.