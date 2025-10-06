;

EXCLUSIVA. “Alza la mano si eres ilegal”: Álvaro Díaz revela los secretos del Tiny Desk de 31 Minutos

Uno de los creadores del programa infantil chileno celebró el éxito global del espacio, dio a conocer el lado b de la grabación.

Nelson Quiroz

Con más de 250 mil reproducciones y miles de comentarios en pocas horas, el Tiny Desk Concert de 31 Minutos se convirtió en un fenómeno global. Su cocreador, Álvaro Díaz, conversó con Ciudadano ADN sobre el proceso creativo, el desafío técnico y la emoción que significó representar a Chile en uno de los escenarios más prestigiosos de la música.

“Han sido días raros, llenos de emociones. Desde temprano sabíamos que había chilenos y latinoamericanos viéndonos desde todas partes. Eso genera algo muy especial”, contó, quien aseguró que el equipo sintió el hito como “una final ganada en equipo”.

ADN

Captura

Una de las mentes creativas detrás de los títeres explicó que la preparación comenzó meses atrás: “Pedimos la planta del escritorio para construir una réplica en Santiago. Pancho Schultz, que es nuestro asistente de dirección desde los inicios, inmediatamente lleva a un experto en efectos especiales, inmediatamente empieza a sacar humo, hielo seco, burbujas (...) la idea es que se vaya replicando esta idea de que cada espacio tiene que tener una gracia y no puede ser desperdiciado“.

Revisa también

ADN

Sobre el impacto internacional, afirmó que “para mucha gente, 31 Minutos es un secreto personal. Nos alegra que siga siendo así, que cada quien sienta que es suyo”.

“Alza la mano si eres ilegal”

El show también incluyó guiños a la tensión por la inmigración y la diversidad en Estados Unidos. “Son cosas que aparecen y que son medio evidente“.

Finalmente, reflexionó sobre el legado del programa: “Mi vida está ligada a esto. 31 Minutos es un colectivo, un proyecto que vive gracias a la alegría y la creatividad de mucha gente. Lo importante ahora es mantenerlo vivo sin volverse locos con el éxito”.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad