Con más de 250 mil reproducciones y miles de comentarios en pocas horas, el Tiny Desk Concert de 31 Minutos se convirtió en un fenómeno global. Su cocreador, Álvaro Díaz, conversó con Ciudadano ADN sobre el proceso creativo, el desafío técnico y la emoción que significó representar a Chile en uno de los escenarios más prestigiosos de la música.

“Han sido días raros, llenos de emociones. Desde temprano sabíamos que había chilenos y latinoamericanos viéndonos desde todas partes. Eso genera algo muy especial”, contó, quien aseguró que el equipo sintió el hito como “una final ganada en equipo”.

Captura Ampliar

Una de las mentes creativas detrás de los títeres explicó que la preparación comenzó meses atrás: “Pedimos la planta del escritorio para construir una réplica en Santiago. Pancho Schultz, que es nuestro asistente de dirección desde los inicios, inmediatamente lleva a un experto en efectos especiales, inmediatamente empieza a sacar humo, hielo seco, burbujas (...) la idea es que se vaya replicando esta idea de que cada espacio tiene que tener una gracia y no puede ser desperdiciado“.

Sobre el impacto internacional, afirmó que “para mucha gente, 31 Minutos es un secreto personal. Nos alegra que siga siendo así, que cada quien sienta que es suyo”.

“Alza la mano si eres ilegal”

El show también incluyó guiños a la tensión por la inmigración y la diversidad en Estados Unidos. “Son cosas que aparecen y que son medio evidente“.

Finalmente, reflexionó sobre el legado del programa: “Mi vida está ligada a esto. 31 Minutos es un colectivo, un proyecto que vive gracias a la alegría y la creatividad de mucha gente. Lo importante ahora es mantenerlo vivo sin volverse locos con el éxito”.