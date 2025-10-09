;

Tres clubes chilenos figuran entre los equipos más veteranos del mundo: revisa el ranking completo

El Observatorio del Fútbol CIES analizó equipos de todo el planeta y los clasificó según la edad promedio de sus alineaciones en la temporada actual.

Daniel Ramírez

Campeonatochileno.cl

Campeonatochileno.cl

El Observatorio del Fútbol CIES publicó un nuevo estudio que revela cuáles son los equipos más veteranos del mundo.

Clubes de 69 ligas de todo el planeta fueron clasificados según la edad promedio de sus alineaciones en la temporada actual.

El estudio arrojó que Deportes Iquique es el elenco chileno con mayor promedio de edad en su plantel (31,24 años). Y a nivel mundial, el conjunto iquiqueño está segundo. Solo lo supera un club de Arabia Saudita: Al-Khaleej (31,62 años).

Tres equipos chilenos en el top 20

Entre los 20 equipos más veteranos del mundo, hay tres clubes de Chile: después de los “Dragones Celestes”, en el décimo puesto aparece Ñublense (promedio de edad 30,87 años) y en el décimo quinto lugar figura Palestino (promedio de edad 30,47 años).

Revisa en que lugar del ranking aparecen los otros equipos de Chile (Primera División)

  • 2°. Deportes Iquique - promedio de edad 31,24 años
  • 10°. Ñublense - promedio de edad 30,87 años
  • 15°. Palestino - promedio de edad 30,47 años
  • 34°. Deportes Limache - promedio de edad 29,82 años
  • 38°. Coquimbo Unido - promedio de edad 29,70 años
  • 52°. Universidad de Chile - promedio de edad 29,50 años
  • 74°. Colo Colo - promedio de edad 29,27 años
  • 112°. Everton - promedio de edad 28,90 años
  • 115°. Huachipato - promedio de edad 28,88 años
  • 197°. Cobresal - promedio de edad 28,39 años
  • 211°. Universidad Católica - promedio de edad 28,36 años
  • 374°. Unión La Calera - promedio de edad 27,59 años
  • 454°. Deportes La Serena - promedio de edad 27,23 años
  • 597°. Audax Italiano - promedio de edad 26,58 años
  • 709°. O’Higgins - promedio de edad 26,10 años
  • 731°. Unión Española - promedio de edad 26, 03 años

