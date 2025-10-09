Tres clubes chilenos figuran entre los equipos más veteranos del mundo: revisa el ranking completo

El Observatorio del Fútbol CIES publicó un nuevo estudio que revela cuáles son los equipos más veteranos del mundo.

Clubes de 69 ligas de todo el planeta fueron clasificados según la edad promedio de sus alineaciones en la temporada actual.

El estudio arrojó que Deportes Iquique es el elenco chileno con mayor promedio de edad en su plantel (31,24 años). Y a nivel mundial, el conjunto iquiqueño está segundo. Solo lo supera un club de Arabia Saudita: Al-Khaleej (31,62 años).

Tres equipos chilenos en el top 20

Entre los 20 equipos más veteranos del mundo, hay tres clubes de Chile: después de los “Dragones Celestes”, en el décimo puesto aparece Ñublense (promedio de edad 30,87 años) y en el décimo quinto lugar figura Palestino (promedio de edad 30,47 años).

Revisa en que lugar del ranking aparecen los otros equipos de Chile (Primera División)