El ícono del rock argentino Charly García vuelve a sorprender con un lanzamiento histórico: su colaboración con Sting, exlíder de The Police, en la nueva versión del tema In The City.

La canción, que se estrenará oficialmente este jueves 9 de octubre a eso de las 21 horas, en todas las plataformas digitales, fue presentada en exclusiva el martes en La Fábrica, el legendario búnker musical de García en el barrio porteño de Palermo.

Durante la jornada, un grupo selecto de periodistas, familiares y amigos cercanos pudo disfrutar por primera vez del video oficial del tema, donde Charly aparece recorriendo Buenos Aires en un taxi, mientras Sting hace lo mismo en Nueva York, creando un paralelo visual entre ambos mundos.

“Es superbonito, la canción está muy bien trabajada”, comentó la periodista chilena Soledad Evans, presente en el evento, quien destacó el entusiasmo y la emoción del músico.

La cita vespertina se convirtió en una verdadera celebración íntima. Entre los asistentes estuvieron Nito Mestre, Mariana Fabbiani, Juana Molina, Rosario Ortega, Trueno, Iván Noble y Fabián “Zorrito” Von Quintiero, entre otros.

Los invitados compartieron con Charly, quien llegó acompañado de su hijo José, su hermana Mecha y su pareja. “Estaba feliz, más lúcido y muy contento con esta colaboración”, relató Evans sobre el reencuentro del artista con su círculo más cercano.

El videoclip de In The City, dirigido por Belén Asad, refuerza la conexión artística entre García y Sting, una amistad que se remonta a 1988, cuando ambos compartieron escenario en la gira de Amnistía Internacional: Derechos Humanos Ya!.

Con este lanzamiento, Charly García reafirma su vigencia y legado musical, mientras celebra una de las colaboraciones más esperadas del rock latino. “Fue espectacular verlo tan feliz. Esta canción es espectacular”, concluyó Soledad Evans.