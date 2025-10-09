;

“Reafirma el poder del arte”: escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

Sus destacadas obras exploran temas como la distopía posmoderna y la melancolía.

La Academia sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura al escritor y guionista húngaro Laszlo Krasznahorkai, considerado por muchos como el autor vivo más importante de Hungría

La Academia Sueca le honró “por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

“No quiero mentir. Sería muy interesante recibir este premio. Sin embargo, me sorprendería mucho si lo ganara”, afirmó Krasznahorkai el pasado febrero en una entrevista.

Nacido en Gyula, en el sur de Hungría, el 5 de enero de 1954, Laszlo Krasznahorkai creció en pleno gobierno comunista.

Esta pequeña ciudad, cercana a la frontera con Rumania, aparece en muchas de sus novelas, y es el escenario urbano de Tango satánico, su primer escrito.

El escritor se ha inspirado mucho en la cultura asiática y principalmente japonesa, mientras que en sus obras desarrolla temas apocalípticos y distópicos con un estilo denso y melancólico, pero con humor y frecuentemente sin el uso de puntuación, lo que requiere una atención especial del lector.

Algunos críticos han señalado que la visión apocalíptica del escritor está relacionada, en parte, con la pérdida de valores del régimen comunista y más tarde con la visión de la civilización occidental en declive.

